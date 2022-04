El fin de las mascarillas en interiores está un poco más cerca. Según ha podido saber laSexta, será en el Consejo de Ministros que se celebrará el 19 de abril cuando se apruebe su retirada en espacios interiores. Una medida que se tomará pasada ya la Semana Santa y siguiendo el consejo y las recomendaciones de los técnicos de la ponencia de alertas.

No obstante, habrá excepciones. No será un adiós generalizado ya que la mascarilla seguirá siendo obligatoria, como ya se había perfilado, en residencias de ancianos, hospitales y en el transporte público.

Así se pone fin a las dudas sobre si se podría disfrutar ya de la Semana Santa libres del tapabocas. Con esta decisión que avanza laSexta, se sigue también el sentir general de las Comunidades Autónomas.

Guiados por los expertos

A diferencia de otras restricciones contra el covid, su uso está regulado por real decreto, si bien la semana pasada, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez garantizó que retiraría su obligatoriedad "al segundo siguiente" de que lo aconsejen los técnicos. Desde el Ministerio de Sanidad, la ministra Carolina Darias se ha mantenido siempre cauta, insistiendo en que se iba a ir “paso a paso, tomando medidas desde la prudencia, desde la progresividad y desde la gradualidad" y advirtiendo de que la medida se aprobaría "cuando las personas expertas que nos asesoran también lo propongan".

Estos expertos de la ponencia llevan semanas trabajando sobre un horizonte sin mascarillas y plantean una retirada progresiva, dependiendo de los ámbitos y el perfil de las personas. Así, creen que deben seguir siendo obligatorias para trabajadores y visitantes de centros asistenciales y sociosanitarios -especialmente, residencias de mayores- y medios de transporte. Por el contrario, justifican que los alumnos ya no la utilicen "en el ámbito escolar". También lanzan una serie de uso recomendados, entre ellas que las personas vulnerables se la pongan "en cualquier situación en la que tenga contacto prolongado con personas a menos de 1,5 metros, y en el trabajo, cuando no se pueda mantener esa separación y no haya una ventilación adecuada.

Posiciones por Comunidades

La mayor parte de las comunidades se han pronunciado a favor de respetar el criterio de los expertos, si bien no todas coinciden en el momento. El Gobierno de Navarra considera que el "momento ideal" para que las mascarillas dejen de ser obligatorias en interiores es después de la Semana Santa, según ha dicho la consejera de Salud, Santos Induráin. Tampoco el Gobierno Vasco es partidario de adelantar esta medida antes de la Semana Santa, ha aclarado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Bingen Zupiria.

La consellera valenciana de Sanidad, Ana Barceló, ha señalado que estará a lo que digan los expertos y el documento de la ponencia de alertas del Ministerio de Sanidad. De la misma opinión se mostró ayer Murcia: "La ponencia de alertas a nivel nacional se ha pronunciado y ha dicho que no está de acuerdo en que se quite, por lo menos, hasta que no pase la Semana Santa. Esa ha sido la propuesta", desveló el consejero de Salud de la Región de Murcia, Juan José Pedreño, quien prefirió ser "prudentes", atenerse al criterio de los expertos y técnicos y que se adopte en todo el país.

Igualmente, Extremadura aplicará lo que determine la ponencia, reiteró el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, para quien no se debe correr "en exceso" porque la nueva fase de la covid, en la que se han eliminado los aislamientos d elos leves y asintomáticos, lleva aplicándose "poco tiempo". Castilla y León apuesta por retirar cuanto antes las mascarillas, aunque siempre con consenso, y Aragón insta a seguir la recomendación de los técnicos.

Andalucía es partidaria de esperar "unos meses" porque habrá acontecimientos que generarán una "enorme concentración de personas" como la Semana Santa, la feria de Abril de Sevilla o las diversas romerías, indicó por su parte el presidente la Junta, Juanma Moreno.

Galicia ya indicó la semana pasada que, antes de seguir tomando decisiones orientadas a la relajación de las medidas preventivas de la pandemia se debe esperar "al menos quince días" para conocer el efecto del fin de los aislamientos de las personas asintomáticas con la nueva estrategia covid que arrancó el pasado 28 de marzo.

Madrid pidió hace un mes el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en interiores salvo en hospitales, residencias y transportes. Y hoy mismo, en una entrevista a laSexta en la misma línea, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha defendido la retirada de "modo gradual" en interiores. "Defendemos quitarla progresivamente salvo en centros de salud, sociosanitarios y transportes público. Es una necesidad y una realidad.", ha añadido.

Cataluña lleva semanas urgiendo a retirarlas en los colegios y no descartaba retirarlas sin el consenso del Gobierno central antes de Semana Santa.