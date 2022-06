El periodista Ángel Antonio Herrera ha contado en La Roca una sorprendente anécdota relacionada con un encuentro casual con la reina Letizia. "La conocía de antes, y ya cuando se vinculó a la Familia Real, me la encontré en El Corte Inglés de manera espontánea", ha comenzado explicando el escritor, que detalla que la monarca consorte y él llegaron a salir a la calle para seguir hablando: "Lo primero que hizo fue retirarse un pañuelo/velo que llevaba para no ser reconocida y me dijo: 'Mírame, para que veas que no me he operado, como dicen'".

El comentario de Letizia no quedó ahí, según ha proseguido Herrera, que asegura que dijo lo siguiente: "Esto me preocupa mucho porque, como se meten conmigo por todo, como Letizia es un tema que vende, pues por lo menos, ya que me ves aquí, para que lo sueltes en televisión como tuyo". El periodista ha añadido que la reina comentó una cuestión más: "¿Qué te parece lo de Urdangarin?". Para Herrera, Letizia "se ha incorporado con naturalidad a un mundo cuya fachada no es la naturalidad, sino lo contrario, y eso dice mucho a favor de ella".