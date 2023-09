Ana Torrent y José Coronado estrenan esta semana nueva película, 'Cerrar los ojos', de Víctor Erice. La actriz ha vuelto a trabajar con el director 50 años después de su debut en el cine con 'El espíritu de la colmena', cuando solo tenía seis años.

Esta confiesa que, con esa edad, "no era consciente de nada y no entendía absolutamente nada de la película": "Estaba en un mundo de adultos, haciendo una película de adultos que no entendía". Además, explica que, entonces, ella no era actriz sino una niña y, como su personaje "confundía la realidad y la ficción".

En un principio, interpretaba a Delia, pero Torrent cuenta que, cuando fue a rodar el primer día, le dijo al director que no entendía por qué la llamaban de esa manera, si ese no era su nombre. Así que cambiaron el nombre del personaje y el de muchos otros por los suyos reales.