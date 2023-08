Uno de los muchos invitados que durante esta temporada han pasado por el plató de La Roca fue Alberto Chicote, justo antes de estrenar la última temporada de uno de sus programas estrella, 'Pesadilla en la cocina'. Con las grabaciones aún recientes y las experiencias muy frescas, el famoso chef respondía sin tapujos a una comprometida pregunta de Juan del Val: "¿Cuánta gente que abre un restaurante no debería haberlo abierto?".

"Siendo algo tan delicado esto de dar de comer a lo demás, lo puede hacer cualquiera. Mientras que para otras cosas que son, posiblemente... no sé si igual de delicadas, no es así", respondía sin tapujos. "Tú no puedes abrir una farmacia para dispensar un medicamento si no tienes una formación previa. Es muy curioso. Sin embargo, cualquiera puede abrir un restaurante", lamentaba.

Algo que suele ocurrir en España, según afirma el cocinero, es que muchas personas que han sido despedidas de sus trabajos e indemnizadas "se ven con 50.000 pavos y sin trabajo". "¿Qué hacemos? Montamos un bar", es la reflexión de muchos. "Si te dejan 100.000, montas un bar con un pequeño restaurante.Si son 150.000 euros, ya es un bar con un restaurante. ¡Y menos mal que no te dan dos millones, porque entonces montarías un hotel!", decía con tono burlón, pero completamente en serio.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de La Roca.