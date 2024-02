Alberto Chicote visita 'La Roca' para hablar de su nuevo programa en laSexta, 'Batalla de restaurantes', donde varios cocineros compiten por alzarse como el mejor en la preparación de un determinado producto. Un escenario que despierta las dudas de Nuria Roca, que le plantea: "¿Qué hay más en la profesión, compañerismo o competencia?".

Una pregunta ante la que el chef responde sin dudar: "Mucho más compañerismo". Además, añade que "la cocina española está en el nivel que está ahora mismo por eso", pues explica que se produjo un cambio de mentalidad hace unos 20 o 25 años y se pasó "del ocultismo de lo que cada uno hacía a compartirlo todo para avanzar más rápido".

"Cuando empecé a trabajar, muchos de mis compañeros o incluso mis jefes no me decían cómo se hacían las cosas, me dejaban hacer cosas a trocitos para que no aprendiese todo", cuenta, mientras que ahora la situación ha cambiado "radicalmente": "Nos subimos todos a un escenario a contarle a todo el mundo cómo se hacen las cosas".

"¿El buen rollo es real o como las folklóricas?", expresa Juan del Val, a lo que Chicote responde: "Para mí es muy real, es muy difícil llevarse mal con un cocinero. Somos gente que nos dedicamos a crear felicidad a nuestro alrededor".