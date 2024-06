"'El fútbol me aburre, me gusta más el tenis': esto ha dicho Ronaldo, el presidente del Valladolid": así de contundente ha arrancado Josep Pedrerol su editorial en 'Jugones'.

El presentador del programa ha tratado las palabras del brasileño, que asegura que prefiere ver tenis antes que fútbol ya que este último le "aburre".

"¿Os imagináis que yo dijese que me aburre Jugones y el Chiringuito? ¿Os lo imagináis? ¿Os imagináis que dijese que me gusta más Al Rojo Vivo? Pues no. Aunque ojo, Antonio lo hace muy bien", ha zanjado Pedrerol, lanzándole un 'guiño' a su compañero en 'laSexta'.