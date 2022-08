"¿Usted sabe por qué está aquí?" Es la primera pregunta que el juez le hizo a Wyoming en el mediático juicio contra Dani Mateo. En el vídeo principal de la noticia, el presentador de 'El Intermedio' desvela lo que respondió.

Wyoming explica ante la audiencia que asiste a la grabación del programa dedicado al humor de 'Usted está aquí' y David Trueba, su interlocutor en este formato, que en 'El Intermedio' él no tiene responsabilidad sobre los contenidos, solo es el presentador. "No hago el guion. Yo no soy responsable, la responsable es la directora del programa, que estoy muy orgulloso de trabajar con ella, que se llama Carmen Aguilera", afirma.

"Como yo no tengo responsabilidad en esto, y en uno de los juicios resulta que era Dani Mateo el que lo había dicho, ¿qué pinto yo allí?" Tras leer la demanda, Wyoming descubrió que había sido llamado a declarar por 'inducción moral obligatoria'. "Es decir, yo soy una mala compañía para Dani Mateo" comenta con sorna ante las risas del público. "Soy el hombre tóxico, irradiador del mal".

"Eso es una estupidez de un grado que no existe ni en la ley, ni en la judicatura, ni en ningún lado. La conclusión es que quieren verme a mí ahí (delante del juez)", afirma. "Quieren que haga el paseíllo, cuantas veces sean necesarias, hasta que me calle de una puñetera vez. Pero es que yo vivo de esto. Si me callo, no como", concluye el cómico.

