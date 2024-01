"Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando". Con esta conocida canción da comienzo la prueba musical de Generación TOP en este tercer programa y es el momento de que los participantes demuestren que tienen buen oído, una amplia cultura y una memoria prodigiosa para las melodías.

"Juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día...". "Go west, in the open air, go west, where the skies are blue". "¿Y de qué vas mirándome atrás? ¡Ay, qué descaro! Ahora me gustas más". Estos son los tres fragmentos de canción que siguen a la primera de este reto.

Los concursantes escriben sus respuestas en la tablet, pero mientras hay mucho murmullo en plató. Cuando acaba el tiempo, Ana Pastor sale a defender a los integrantes del equipo más joven, víctimas de numerosos 'zascas' en los últimos minutos. "No vaciléis mucho a los Likes, porque hasta este momento, van ganando", recuerda la presentadora. Pero no pasa ni un minuto y ya se arrepiente de sus palabras. "¡Madre de mi vida!", exclama cuando ve sus respuestas. "Luego ya nos echamos unas risas cuando veamos quiénes son", les dice a Gemita, Arkano y Ricardo Moya.

Mientras, los otros dos equipos rivales van mucho mejor encaminados que ellos. Tanto, que las aciertan todas. "Tengo una duda existencial: ¿en qué momento alguien confunde a Mecano con Paloma San Basilio?", pregunta indignada Pastor.