Ana Pastor presenta una nueva prueba de 'Generación Top'. Se trata de ''Mira quién canta!', donde las tres generaciones deben adivinar quién canta las cuatro canciones. "Tenéis que escribir y toda España va a ver lo que escribís", destaca la presentador a los concursantes: Anabel Alonso, Pepe Viyuela y Luisa Martín de la generación 'Yeyé'; Fran Perea, Berta Collado y Luis Larrodera del equipo 'Guay'; y Cristinini, Víctor Elías y Omar Banana de la generación 'Like'.

Nada más acabarse el tiempo, Ana Pastor alucina al ver lo que ha escrito el equipo 'Yeyé' en la cuarta canción y es que no hay forma de entenderlo. "Decidme qué habéis puesto, que está toda España interpretando vuestra letra". Al final, Luisa Martín desvela su cómico error, que puedes descubrir en el vídeo principal de esta noticia, donde hay otros igual de surrealistas. Por ejemplo, Cristinini, Víctor Elías y Omar Banana, de la generación 'Like', han confundido a Serrat con Camilo Sesto y no solo eso, sino que han escrito 'Camilo Sexi'.

Puedes ver las divertidas reacciones del resto de concursantes y de Ana Pastor al ver su pizarra en el vídeo