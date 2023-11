Periodismo, divulgación científica y entretenimiento se dan la mano en 'Gabinete de Crisis', el nuevo programa de laSexta que está presentado por Emilio Doménech (Nanísimo).

Para esta ardua tarea, el periodista y streamer cuenta con la ayuda de su perra Wenta, quien, desde la comodidad de su hogar, hará frente a situaciones tan inquietantes como la amenaza de una nueva pandemia mundial, una llamarada solar que acabe con el mundo tal y como lo conocemos, un tsunami, una gran sequía, un ciberataque o un accidente nuclear.

Seis posibles catástrofes que Nanísimo ve y analiza también ante la atenta mirada de su compañera, que aporta ese contrapunto de ternura ante tanto futuro apocalíptico. "Todo el que tenga mascota seguro que hablará mucho con ella, y en este caso, nos permite también que este doble lenguaje se complemente con una figura tan adorable como es Wenta", explica el presentador de este nuevo formato de laSexta.

"Además, me gusta también porque es una referencia cinematográfica, como 'Tintín' o 'Beginners', donde consiguen darle expresividad al animal a través de subtítulos. "A ella no se los hemos puesto, pero es como si los tuviera", bromea Doménech junto a Ana Pastor en la rueda de prensa de presentación de 'Gabinete de Crisis". "No le hacen falta", corrobora la creadora de Newtral, la productora del programa.

Muy pronto, en laSexta, 'Gabinete de Crisis'.