"Vente a la cafetería, que tenemos que hablar", le dijo Ana Pastor (creadora de la productora Newtral) a Emilio Doménech cuando supo que tendrían en sus manos un nuevo programa en laSexta, cuenta el periodista en la rueda de prensa de presentación de 'Gabinete de Crisis'. "Lo vas a presentar tú", le advirtió.

Desde su época universitaria, Emilio Doménech ha sido, como él mismo se denomina, un "hombre orquesta" o "one man band" en inglés. "Empecé con YouTube y durante muchos años estuve pateándome Estados Unidos, haciendo coberturas y desde mi casa, delante de una cámara, interactuando con espectadores en Twitch o en YouTube, pero haciéndolo todo por mi cuenta". Ahora, para él "se abre un mundo nuevo". "Estoy acompañado de un equipo brutal, no solo en tema de ilustraciones y animaciones, sino también cámaras y sonidistas y he podido entrevistar a la gente que más sabe sobre estos asuntos".

Doménech destaca la necesidad de "hacer llegar estos temas al mayor número de personas posible", haciendo referencia a la temática del programa, que hablará sobre los más que posibles escenarios apocalípticos que pueden darse en España y los protocolos y escudos que el país tiene para hacerles frente. "Hay ocasiones en las que hace falta llegar a la gente de otra forma, aunque sea a través del entretenimiento que no necesariamente va a privarnos de ese rigor periodístico y científico".

Con esta premisa, 'Gabinete de Crisis' aúna esos dos lenguajes: el de las redes sociales, con una mayor cercanía con el espectador; y el periodístico, con entrevistas a expertos. "Es lo que hace especial a este programa".