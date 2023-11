Emilio Doménech explica que en 2021 el Gobierno sacó un plan estatal contra los tsunamis. Ese plan lo que dice es que todas las zonas costeras de España, en mayor o menor medida, tienen el riesgo de sufrir un tsunami, pero que las olas más devastadoras se verían en la costa occidental andaluza y en Canarias. "Olas aterradoras de hasta ocho metros, ojito", destaca el periodista, que explica que "ahora corresponde a las comunidades autónomas elaborar sus propios protocolos, pero solo hay una que tenga su plan terminado, Andalucía".

Para conocer más al detalle este plan, el periodista charla con José Manuel Calvo, coordinador de protección civil del Ayuntamiento de Cádiz y que lleva 36 años trabajando en la materia. "Me han dicho que no estamos preparados para un tsunami, ¿en qué medida es cierto aquí en Cádiz?", pregunta Doménech al experto, que destaca que "es totalmente cierto que no estamos preparados": "Trabajamos mucho, pero nos falta mucho camino por recorrer".

Además, el experto explica en el vídeo principal de esta noticia por dónde llegaría el tsunami a Cádiz, cuáles serían sus zonas más afectadas y qué ocurriría con el agua, la luz y los alimentos. "Va a ser una catástrofe sin precedentes, va a ser el caos", insiste el experto, que, por ejemplo, cuenta el problema que ocurrirá con los hospitales: "Nos vamos a quedar sin electricidad y no podemos evacuarlos, sobre todo a las personas que están encamadas, las que tienen dependencia de electromedicina o el que esté en ese momento en quirófano porque no sabemos cuándo puede ocurrir esto".