Emilio Doménech estrena este miércoles, a las 22:30 horas en laSexta, 'Gabinete de crisis', el primer programa del periodista como presentador que aúna el rigor periodístico y científico con la divulgación y el entretenimiento para hablarnos de los posibles escenarios apocalípticos que pueden darse en nuestro país.

En el primer programa, el periodista hablará con varios expertos sobre las posibilidad de que España sufra un nuevo tsunami y la respuesta de todos es clara: la duda no es si sucederá sino cuándo. Y el lugar también está previsto: las costas de Cádiz y Huelva.

Y Doménech no solo se queda ahí, sino que asegura que las instituciones españolas no están preparadas para cuándo ocurra. Por ello, ha realizado una recreación de lo que sucederá en la ciudad gaditana cuando se produzca un tsunami: "Muchas veces se habla de la altura de la ola, pero no tanto de la fuerza que trae consigo. No son solo las muertes que pueden causar en el momento, sino a posteriori. Cádiz va a ser un caos".

Se estima que la ola que arrasaría Cádiz recorrería entre 500 metros y un kilómetro cada hora, una ola que dejaría sin electricidad y sin suministro de agua a la ciudad.