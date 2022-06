Pau Donés, cantante, guitarrista y líder de Jarabe de Palo, nos dejaba el 9 de junio de 2020. Hoy se cumplen dos años de su muerte. El cáncer se lo llevó cuando tenía 53 años. Sin embargo, su mensaje, su lección de vida, sigue muy presente.

El artista había estrenado una nueva canción con el grupo Jarabe de Palo titulada 'Eso que tú me das', lo que suponía su regreso un año después de anunciar su retirada de los escenarios a causa de la enfermedad que padecía. Y una semana anets de morir se puso en contacto con su amigo Jordi Évole. De su reunión en el Val D'Aran nació el documental 'Eso que tú me das'.

Una conversación a corazón abierto en la que Pau Donés desvela cómo afronta sus últimos días, recuerda sus éxitos personales y como artista y manda un mensaje a todos los que de alguna forma le han acompañado en su camino.

"Mata más el miedo que la muerte"

"El otro día me dijeron una frase que dice que 'mata más el miedo que la muerte", cuenta Jordi Évole a Pau Donés, quien destaca que "el miedo es terrible". "Yo no lo vivo porque soy poco miedoso, pero lo veo y eso me aterroriza", confiesa el cantante, que destaca que "cuando la gente tiene miedo a la vida, a las cosas, a moverse, a decidir y a querer y a que le quieran es terrible".

Pau Donés reflexiona y advierte de que "el miedo bloquea y te corta la libertad de ser tú mismo": "Es terrible, el miedo es fatal". "Igual, tengo más miedo yo que tú en esta charla", responde Jordi Évole al cantante, que admite que él no tiene miedo: "No tengo miedo, ¿a qué?", reflexiona Pau, que, eso sí, reconoce que tiene miedo a que algo le pase a su familia.

Preguntado por Jordi Évole sobre si ahora siente más libertad, el cantante afirma que sí: "Desde el momento que aceptas que la muerte es algo que va contigo y que no es algo que es malo, sino que es algo que es parte de la vida, yo creo que sí". "Vives mucho más tranquilo", reflexiona en el vídeo principal de esta noticia Pau Donés.

"Lo que más me preocupa ahora es no sufrir"

Pau Donés advierte de que "las cosas de las que nos preocupamos en realidad son poco importantes" y destaca que lo importante es "disfrutar" de la vida: "Si acabo así mi vida, soy el tío más feliz del mundo". El cantante también confiesa en este vídeo días antes de morir qué es lo que más le preocupa: "El sufrimiento es terrible".

Y cierra su intervención mostrando su generosidad. "Doy las gracias a todo el mundo que ha colaborado para que mi vida haya sido un auténtico privilegio", se despedía.