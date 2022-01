Ana Guerra ha contado algunos de sus sentimientos más profundos en su entrevista con Alberto Chicote para Fuera del mapa. La artista se ha abierto en su visita a la Ribera Sacra, donde ha confesado que el confinamiento acabó con su relación con el actor Miguel Ángel Muñoz, con el que pasó dos años de su vida: "Tenía pareja, pero en el confinamiento no".

"Considero que si tú estás bien con tu pareja, al 100% y totalmente enamorado, un confinamiento no tiene por qué acabar con la relación. Sin embargo, acabó con muchas parejas en este país", ha aseverado la artista, que ha reconocido que su relación fue una de ellas. No obstante, ha conseguido extraer la parte positiva del 'parón' por la crisis sanitaria: "Mucha gente dice que cuando a una artista le va peor se empieza a dar cuenta del interés que había a su alrededor. La pandemia nos para y dejamos de ser famosos. Lejos de decir 'considero que he aprendido que personas estaban conmigo por interés', me llevé una gran experiencia porque pensé que había elegido muy bien a mi entorno, porque no se movió ni dios".