Elena Palacios: "He tenido muchos casos de mujeres que no se han atrevido a denunciar antes porque no sabían exactamente que les había pasado"

ASÍ FUE LA NOCHE DE 'LA MANADA'

Expediente Marlasca repasa la noche de la violación múltiple en la semana clave del juicio a 'La Manada' junto a varios expertos, entre ellos Elena Palacios, inspectora jefe de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), explica cómo actúan los agresores. "Incluso introducen sustancias que anulan la voluntad de la víctima". He tenido muchos casos de mujeres que no se han atrevido a denunciar porque no sabían exatamente que les había pasado, pero sí que habían despertado desubicadas con sus genitales doloridos. Eso casos son frecuentes", lamenta.