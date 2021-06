Pau Donés vivió siendo un adolescente el suicidio de su madre. Según explicó en su entrevista con Jordi Évole, "tenía depresión crónica" y unos días antes se suicidarse le fue preparando para lo que podría ocurrir.

"Mi madre me preparó un poco unos días antes de morir. Me dijo 'te tienes que quedar al frente de la familia' y yo le dije 'no entiendo lo que me dices, pero ya lo entenderé'. Y tanto si lo entendí", narró en el documental 'Eso que tú me das'.

En este sentido, el vocalista de 'Jarabe de Palo' desveló, además, que no le "afectó como si la muerte le amedrentara" porque nunca le "dio miedo la muerte". Sí creía que gracias a ese duro episodio de su vida fue lo que fue y llegó donde llegó porque le "dio una fortaleza de la hostia".

Unas declaraciones muy emotivas que puedes escuchar en el vídeo superior. Se trata de un fragmento del documental que grabó antes de morir, que se emite con motivo del primer aniversario de su fallecimiento.