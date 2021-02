"¿Te has asustado?", pregunta Pau Donés a Jordi Évole mientras se preparan para comenzar su entrevista. Aunque el periodista afirma que no se ha asustado, también admite que en ese momento no sabe ni qué preguntar al cantante. "Pues no sé qué decirte", responde Pau Donés, que reflexiona sobre el momento que están viviendo: "Estamos aquí, hoy es miércoles. Estamos en un sitio estupendo dos amigos. Hablemos de la vida, de las cosas".

"Esta mañana me he levantado. Es un sitio del que me siento que formo parte de él", explica Pau en su casa del Val d'Aran. Además, el cantante afirma que tenía "muchas ganas" de verse con Jordi Évole: "Tenía ganas de hablar con alguien y yo ahora estoy en casa, estoy descansando, acabo de sacar un disco, pero tengo cáncer, me estoy muriendo".

"Entonces, yo lo que quería es acabar mis días, que no sé cuántos serán, un mes, dos meses, una semana, lo que sea, teniendo una conversación con alguien", señala Pau, que explica cuál es el objetivo de este documental: "Quería intentar dar una imagen nuestra que, a lo mejor, la gente no tiene. Que es la imagen de las personas normales y corrientes".

"Claro, cuando me llamaste hace cinco días y me dijiste, 'súbete al Val d'Aran, que quiero charlar contigo antes de morirme'. Hostias, el enunciado es que...", reflexiona Jordi Évole. "El nuestro es un mundo frívolo, muy estereotipado, el de la música. Y no recuerdo haber hecho una entrevista con tiempo y hablando de cosas por hablar y mostrando cómo realmente somos nosotros", confiesa el cantante, que admite lo que necesitaba: "Necesitaba poder explicar mis cosas a alguien que sé que me va a poder escuchar y que sabrá cómo plantear una entrevista sin entrar en ese mundo de la frivolidad artística, porque, en el fondo, te la suda".

"Quiero que quede un testigo real después de haber hecho tantas y tantas entrevistas, de lo que soy", se sincera Pau Donés a Jordi Évole. Puedes escuchar sus emotivas palabras al completo en el vídeo principal de esta noticia.