Pau Donés abandonó su carrera musical cuando fue diagnosticado de cáncer de colon para irse a vivir con su hija a California. Allí vivieron una "experiencia estupenda", pero no siempre mantuvieron una relación tan buena.

Y es que el cantante confesó en 'Eso que tú me das' que cuando se separó de la madre de su hija, la pequeña "pensó que la había abandonado". "Estuve dos meses sin verla porque estaba de gira y cuando fui a buscarla me dijo 'pensaba que me habías abandonado' y yo le dije 'nunca en la vida'", explicó en su entrevista con Jordi Évole.

Aquí su relación no era demasiado buena, pero a partir de esta charla "cambió todo". Entonces, tenían "poco tiempo material pero mucha calidad". Hasta que se fueron a vivir juntos unos meses a California cuando Pau enfermó, un viaje al que también fue la madre de la joven.

En el vídeo que acompaña a estas líneas, un fragmento del documental 'Eso que tú me das', puedes escuchar las declaraciones del cantante sobre su relación con su hija.