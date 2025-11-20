Ahora

Acabó en una fundación

"No le voy a contestar nada": el silencio del alcalde de San Leonardo de Yagüe sobre la escultura del general

El primer edil de uno de los pocos municipios que quedan en España con un nombre vinculado al franquismo ha guardado silencio ante las preguntas de Equipo de Investigación.

La respuesta del alcalde de San Leonardo de Yagüe

Equipo de Investigación se ha puesto en contacto con el alcalde de San Leonardo de Yagüe, uno de los pocos municipios que quedan en España con un nombre vinculado al régimen de Francisco Franco. En sus calles, una escultura del general Juan Yagüe, que acabó en manos de una fundación en Melilla.

"No intente usted sonsacarme que no le voy a contestar a ninguna pregunta que me haga", ha contestado el primer edil.

Y el silencio se ha mantenido durante todas las preguntas, como la de si es una cesión o si la fundación pagó para llevarse la escultura: "No voy a contestar a nada".

"No siga usted porque no le voy a contestar a nada. Se lo he dicho siete veces ya. No sé cómo tengo que decir las cosas", ha concluido.

