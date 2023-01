Sinaí Giménez, conocido como el 'rey de los gitanos', fue el protagonista de un reportaje de Equipo de Investigación estrenado en 2015 que este domingo ha vuelto a emitir laSexta.

Los reporteros del programa entrevistaron a Teresa Casal, exconcejala de Pontevedra, quien se enfrentó a Giménez por las prácticas abusivas que empleaba contra los vendedores ambulantes, como ella misma relató. Recordó cómo empezó a recibir muchas quejas por parte de estos profesionales.

"Lo que más pena me daba eran esas mujeres mayores, todas de negro, que venían a verme muy atemorizadas. Me decían: si no hago lo que él quiere, le rompe las piernas a mi hijo o le pasa algo a alguien de mi entorno".

Casal desveló que a raíz de estas quejas empezó a investigar y descubrió que Sinaí tenía varias cooperativas en las que era el presidente. "Él sacaba el carnet de vendedor ambulante en la Xunta, para la cooperativa, y distribuía fotocopias de ese carnet entre sus supuestos cooperativistas". De este modo "le pagaba una sola tasa al ayuntamiento pero estaban colocados, unos veinte, treinta o cuarenta", asegura la mujer, como puedes ver en el vídeo sobre estas líneas.

Recuerda, además, que "le tenían miedo". "Me contaban que le pagaban a Sinaí para que les permitiera ponerse en los mercados, pero él no le pagaba al ayuntamiento".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2015 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo