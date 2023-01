El programa Equipo de Investigación abordó en 2015 la relación entre Sinaí Giménez, conocido como el 'rey de los gitanos', y varios vendedores ambulantes de Pontevedra para elaborar un reportaje que ha sido emitido nuevamente este domingo en laSexta.

Los reporteros hablaron con varios policías locales durante una jornada anómala de trabajo por el regreso de varios vendedores ambulantes a un mercadillo después de que Giménez hubiera ordenado su destierro.

"¿Qué condiciones han aceptado para volver?", preguntó uno de los periodistas a los vendedores, pertenecientes al clan de los Zamoranos. Sin embargo, todos se negaron a responder. Un policía local aseguró que "le tienen mucho miedo".

"Él -Sinaí Giménez- si dice no montas, ellos no montan. Si dice te vas, pues te vas. Se basan en su ley gitana: te destierro porque me da a mí la gana", desveló el agente.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2015 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo