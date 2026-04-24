Vicente Vizcaya señala que su hermano Samuel, asesinado en Cartaya "fue acompañando al que no debía"

Vizcaya acompañó a Manuel Bellido, relacionado con el mundo del narcotráfico, hasta una finca, pero, como expone su hermano, desconocía por completo al peligro al que iba a enfrentarse.

Cartaya, en Huelva, se ha convertido en una de las nuevas rutas del narcotráfico. Jesús Alfonso, jefe de vigilancia aduanera, expone que es una de las zonas donde las organizaciones se han asentado más. "Tenemos la contra vigilancia casi permanente", explica.

Alfonso cuenta que Manuel Bellido se encargaba de localizar fincas en las que se guardaban grandes cantidades de droga. José Antonio Morillo, por su parte, "se dedicaba a recogerle la mercancía a Anselmo Sevillano y a vendérsela".

Así, la persona que tiene esa mercancía, como indica, "es el responsable, eso tiene un valor". Y si esta es robada, "tienes un problema muy grave y alguien va a tener que pagar por eso".

Vicente Vizcaya, hermano de Samuel, cuenta que Manuel le robó cinco paquetes de hachís a Morillo. Anselmo, como expone, le dijo a José Antonio que, si esa mercancía no aparecía o no se la pagaba, su familia iba a morir. Vizcaya señala que su hermano "fue acompañando al que no debía".

Samuel no encajaba en la historia ya que no formaba parte de ese mundo y, además, como cuenta su hermano, apenas conocía al 'Sevillano'. Aquella noche, además, no sabía dónde iba y no era consciente del peligro que suponía, simplemente quiso hacerle un favor a Bellido.

Como indica Óscar Romero, inspector jefe de la Policía Judicial, el crimen "fue todo debido a una mezcla de deudas de drogas y miedo, miedo que le tenían al 'Sevillano'". "Pavón y Morillo se sentían acorralados por la amenaza del 'Sevillano', ellos decidieron que la única forma de librarse de él era matándolo", añade.

Para ello, prepararon una emboscada en la que Samuel fue una víctima accidental. "Samuel se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado, y no dejó de ser una víctima colateral", expone Romero.

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