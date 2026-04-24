¿Qué relación tenía Manuel Bellido, 'El Sevillano', con el mundo del narcotráfico de Huelva?

Los familiares de Pavón se mostraron muy sorprendidos cuando descubrieron que este habría podido participar en el asesinato de Samuel Vizcaya y Manuel Bellido.

El asesinato de Samuel Vizcaya y Manuel Bellido se produjo en una finca a las afueras de Cartaya, propiedad de su exsuegra. Esta admite que nadie esperaba lo que ocurrió, no consideraban a José María una persona violenta.

En 2017, la madre de Pavón fue asaltada en su casa y la agredieron con extrema violencia. Este decide denunciar a Manuel 'El Sevillano' y lo señala como el autor de la paliza y, además, afirma que le ha quemado el coche.

Bellido era conocido por tener vínculos con el mundo del narcotráfico en Huelva. Como indica Óscar Romero, inspector jefe de la Policía Judicial, "existen indicios de que Manuel Bellido trabajaba para organizaciones de capos potentes del narcotráfico, como Anselmo Sevillano, considerado en los 2000 como uno de los mayores capos del hachís en Europa".

Cuando Vicente Vizcaya, hermano de Samuel, escucha el nombre de Anselmo el mundo se le vino abajo. "Ya yo sabía que esto no era cualquier tontería, Anselmo es el narcotraficante más grande de Andalucía", señala.

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