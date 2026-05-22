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Hoy, Equipo de Investigación sigue el rastro del fentanilo ante las primeras señales en España

Muertes en prisión, mercado negro y pacientes que desarrollaron adicción tras una receta médica. Esta noche, Equipo de Investigación analiza cómo la droga que ha devastado Estados Unidos empieza a dar sus primeras señales en nuestro país.

Hoy, Equipo de Investigación sigue el rastro del fentanilo ante las primeras señales en España

El fentanilo ha provocado una crisis sin precedentes en Estados Unidos. Miles de muertos, barrios devastados y una droga capaz de matar con cantidades mínimas. Esta noche, a partir de las 12:30h, Equipo de Investigación analiza cómo las primeras señales empiezan a aparecer también en España.

El programa presentado por Glòria Serra arranca con varias muertes en una cárcel española relacionadas con el consumo de papel impregnado en fentanilo y sigue el recorrido completo de esta sustancia: desde hospitales y recetas médicas hasta el mercado negro y las organizaciones criminales que intentan introducirla en nuestro país.

La reporteros recogen los testimonios de pacientes que desarrollaron una fuerte adicción tras recibir tratamientos médicos para el dolor y muestra cómo medicamentos prescritos legalmente pueden acabar desviándose hacia circuitos clandestinos.

El programa tiene acceso exclusivo a la DEA y viaja hasta Kensington, la zona cero del fentanilo en Filadelfia, para mostrar las devastadoras consecuencias de una droga que ya ha provocado una crisis de salud pública en Estados Unidos.

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