Hoy, Equipo de Investigación sigue el rastro del fentanilo ante las primeras señales en España

Muertes en prisión, mercado negro y pacientes que desarrollaron adicción tras una receta médica. Esta noche, Equipo de Investigación analiza cómo la droga que ha devastado Estados Unidos empieza a dar sus primeras señales en nuestro país.

El fentanilo ha provocado una crisis sin precedentes en Estados Unidos. Miles de muertos, barrios devastados y una droga capaz de matar con cantidades mínimas. Esta noche, a partir de las 12:30h, Equipo de Investigación analiza cómo las primeras señales empiezan a aparecer también en España.

El programa presentado por Glòria Serra arranca con varias muertes en una cárcel española relacionadas con el consumo de papel impregnado en fentanilo y sigue el recorrido completo de esta sustancia: desde hospitales y recetas médicas hasta el mercado negro y las organizaciones criminales que intentan introducirla en nuestro país.

La reporteros recogen los testimonios de pacientes que desarrollaron una fuerte adicción tras recibir tratamientos médicos para el dolor y muestra cómo medicamentos prescritos legalmente pueden acabar desviándose hacia circuitos clandestinos.

El programa tiene acceso exclusivo a la DEA y viaja hasta Kensington, la zona cero del fentanilo en Filadelfia, para mostrar las devastadoras consecuencias de una droga que ya ha provocado una crisis de salud pública en Estados Unidos.

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