Un vendedor de coches de segunda mano reconoce haber cometido estafas: "Pido disculpas a los afectados"

Las estafas en el sector de la compraventa de vehículos son una realidad. Equipo de Investigación se adentraba en este mundillo en un programa especial en 2022, donde relataba los casos más llamativos de estafadores a través de los llamados anuncios de ocasión.

La falta de suministros del sector del automóvil ha disparado el mercado de segunda mano. No hay coches nuevos y los de ocasión se venden un 20% más caros y eso ha llevado también a que proliferen los estafadores. Este es el caso de Dimitri, que en el programa no duda en reconocer sus delitos.

El hombre tiene interpuestas, al menos, seis denuncias por un engaño que él reconoce abiertamente. "Ante todo, pido disculpas a los afectados, lo que quiero es solucionarlo. Si en un mes puedo pagar a un cliente, los demás, que no me aprieten. No he nacido para robar, quiero llegar a un acuerdo", sostiene.

En esta línea, Dimitri asegura que sigue vendiendo coches y que puede "aportar una devolución parcial", pero, paradójicamente, pide comprensión y empatía: "Que me entiendan y que se pongan en mi situación".

Después de que uno de los supuestos estafados denuncie que el hombre ha usado su identidad para vender otros coches, Dimitri intenta justificar los hechos: "El problema empezó con un coche, me engañaron a mí, luego a otro, etc.".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 de laSexta.

