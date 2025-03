Los vecinos de la familia de 'El Yoyas' describen sus actitudes violentas: "El padre me dijo que como sacara la pistola me iba a pegar un tiro"

Carlos Navarro, alias 'El Yoyas', se cría en Hospitalet de Llobregat, localidad cercana a Barcelona. Equipo de Invetigación acude allí y entrevista a varias personas que conocieron a 'El Yoyas' y su familia durante los años que vivieron en la población.

Una de ellas relata al programa que sus hijos iban a clase con 'El Yoyas': "Iba al colegio con mis hijos y ya está. Era conflictivo, se peleaba con todos. No le podías llevar la contraria. Si le llevabas la contraria y ya se metía. Vamos su padre también era más o menos así". Otra vecina de la localidad también recuerda la actitud violenta de 'El Yoyas' durante su infancia: "De joven ya era muy violento. Cuando se juntaban en la plazoleta, buscaba peleas".

Además, también coindicen todos los vecinos en que esa actitud violenta también la tenía casi toda la familia: "La madre me dio una paliza porque pegó a mi hija. La madre bajó y me pegó una paliza, porque ('El Yoyas') cogió a mi hija y le pegó y lo regañé. Bajaron a pegarme y el padre me dijo que como sacara la pistola me iba a pegar un tiro. Me rompió la puerta de mi casa y me tiraba la basura ahí en mi casa y me dieron una paliza, me pegaron ahí en la esquina".