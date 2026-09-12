Ahora

Detenido este viernes

Así era el lugar en el que se escondió el estafador Charly tras huir a Colombia

Tras conocerse que presuntamente era el cabecilla de un entramado de corrupción urbanística, Carlos García Roldán se fue del país, por lo que los agentes emitieron una orden de detención ilegal para atrapar al estafador.

Equipo de Investigación localiza la casa donde se escondió Charly en Colombia tras darse a la fuga

La historia de Carlos García Roldán, conocido como Charly, el mayor estafador de Baleares y uno de los mayores estafadores inmobiliarios de España, podría haberse llevado al cine. Tras conocerse que presuntamente era el cabecilla de un entramado de corrupción urbanística, Charly huyó a Colombia.

Tras ello, los agentes emitieron una orden de detención internacional para detener al estafador, quien había recorrido más de 11.000 kilómetros, haciendo la ruta Mallorca- Madrid-París- Bogotá. Finalmente, el hombre fue atrapado en Buga, una ciudad de 98.000 habitantes y que está a escasos 70 kilómetros de Cali, la capital.

Hasta ese momento, Charly se escondió en un barrio humilde de las afueras donde Equipo de Investigación se desplazó en 2023. Allí, los reporteros visitaron la casa donde el estafador permaneció huido de la Justicia. La abuela de su pareja, Martha, muestra cómo era la vida de Charly durante su fuga. El hombre que gastó más de medio millón de euros en un casino en seis meses se ocultaba en una muy humilde vivienda. La mujer asegura que Charly llegó a Colombia con solo 2.000 euros en efectivo.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Dos versiones enfrentadas en las que alguien miente: las "evidentes incompatibilidades" en el relato de la Delegación del Gobierno en Ceuta sobre la crisis
  2. ¿Se puede negar el voto a españoles? Las dudas del terremoto político-judicial que deja el Supremo con el freno cautelar a la 'ley de nietos'
  3. Marruecos, el vecino silencioso al que habría que mirar más desde España
  4. El despliegue millonario del circuito Madring: gastronomía, música y espacios deportivos para disfrutar de la Fórmula 1
  5. Cuanto más tarde, más barata: Equipo de Investigación descubre en Mercavalència la primera clave de la fruta 'low cost'
  6. Trajes con puñales más allá del 'vestido de la venganza' de Lady Di: Jackie Kennedy, Thatcher o Mandela también usaron su ropa para hablar al mundo