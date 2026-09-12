Así era el lugar en el que se escondió el estafador Charly tras huir a Colombia

Tras conocerse que presuntamente era el cabecilla de un entramado de corrupción urbanística, Carlos García Roldán se fue del país, por lo que los agentes emitieron una orden de detención ilegal para atrapar al estafador.

La historia de Carlos García Roldán, conocido como Charly, el mayor estafador de Baleares y uno de los mayores estafadores inmobiliarios de España, podría haberse llevado al cine. Tras conocerse que presuntamente era el cabecilla de un entramado de corrupción urbanística, Charly huyó a Colombia.

Tras ello, los agentes emitieron una orden de detención internacional para detener al estafador, quien había recorrido más de 11.000 kilómetros, haciendo la ruta Mallorca- Madrid-París- Bogotá. Finalmente, el hombre fue atrapado en Buga, una ciudad de 98.000 habitantes y que está a escasos 70 kilómetros de Cali, la capital.

Hasta ese momento, Charly se escondió en un barrio humilde de las afueras donde Equipo de Investigación se desplazó en 2023. Allí, los reporteros visitaron la casa donde el estafador permaneció huido de la Justicia. La abuela de su pareja, Martha, muestra cómo era la vida de Charly durante su fuga. El hombre que gastó más de medio millón de euros en un casino en seis meses se ocultaba en una muy humilde vivienda. La mujer asegura que Charly llegó a Colombia con solo 2.000 euros en efectivo.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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