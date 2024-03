Casi la mitad de los españoles , cuatro de cada diez, necesitan pastillas para dormir. Jorge Terrón, ingeniero industrial, es uno de ellos. Él empezó a consumir antidepresivos en el año 2008, cuando estaba terminando la carrera. El estrés del estudio y de las prácticas de una empresa le llevaron a invertir muchas horas y a esto se sumó el desamor después de romper una relación con su pareja de "muchos años"; tal y como descubrió este programa de Equipo de Investigación de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.

"Todo esto me hizo tener muchísimo estrés", explicó. "Me diagnosticaron ansiedad generalizada y, poco a poco, los psiquiatras vieron que estaba entrando en una depresión". Por lo que le hicieron "tomar antidepresivos, en vez de ansiolíticos". "He estado tomando ansiolíticos durante cinco o seis años", confesó en este vídeo, donde mostró varias cajas de ansiolíticos y antidepresivos.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.