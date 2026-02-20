Ahora

El testimonio de una víctima de una estafa que compró prendas que no eran de lana: "No sirven ni para trapos de limpieza"

"Se ofertaban como un negocio familiar de toda la vida, en España y que estaban liquidando", describe la oferta en la que cayó Prados Ampuero, la víctima de la estafa.

La moda rápida también vende lana. O al menos eso promete. Abrigos, chaquetas, americanas y hasta prendas deportivas a precios difíciles de creer. Prados Ampuero encontró en internet prendas que se ofrecían como 100% de lana. Atraída por la oferta, compró tres jerséis y una chaqueta debido al bajo precio al que estaban.

Sin embargo, cuando llegaron, se dio cuenta de que no eran de lana: "Poliéster 100%. Yo ni siquiera me los he puesto. Es que esto te puede dar hasta una reacción alérgica. Es horroroso sobre todo el tacto. No sirve ni para trapos de limpieza". Le costaron alrededor de unos 25 euros cada prenda. Tras verlos y tocarlos, tiene claro su verdadero valor: "No valen ni un euro todos juntos".

Ella encontró la web en Facebook: "Se ofertaban como un negocio familiar de toda la vida, en España y que estaban liquidando. Se identifican como dos hermanas, Olivia y Sandra Salamanca y la empresa la liquidan por razones familiares, que quieren dedicarse además a cuidar de sus nietos... Entonces es como ya el remate del tomate que utilicen esto para estafar a la gente".

La web ya no está operativa, pero si recibió "una etiqueta con una dirección en China" cuando reclamó por la compra. "Lamentablemente no podemos reembolsar los gastos de envío de la devolución. Puede optar por quedarse con los artículos. Como excepción a nuestros procedimientos habituales le reembolsaremos el 20% del importe total", le respondieron.

