La lana, de oro blanco al quebradero de cabeza de los ganaderos: "No se puede destruir, quemar o tirar a ningún sitio"

Cristian Jimeno es ganadero ovino. A él, cada campaña de esquila de ovejas le cuesta 15.000 euros. Tiene alrededor de 7.000 ovejas para la venta de carne de cordero, aunque señala que la lana "no vale nada". Pese a ello, tiene que esquilarla porque "si no les obstaculizaría mucho el movimiento a la hora de parir, de cubrir, aparte que es una marranada".

Y, cuando la lana está esquilada, se convierte en un "problema": "Date cuenta tú, en un rebaño de 5.000, 7.000 ovejas, la lana que puede salir. ¿Qué haces con tantos kilos de lana?".

Del rebaño de Cristian salen entorno a unos 20.000 kilos de lana que, en su caso, se lleva consigo la empresa que realiza el esquilado: "Se la lleva la empresa que nos esquila, gracias a dios porque no se puede destruir, no se puede quemar, no se puede tirar a ningún sitio. Entonces no sabemos qué hacer con ello".

Lo que antes era oro blanco, ahora es un quebradero de cabeza para miles de ganaderos. También es el caso de Carlos Esteban, un ganadero ovino de Teruel. Lo que hace él es tirar la lana: "De momento, mira, ahí la tienes tirada, la del año pasado; Esto es un residuo. Y no se puede tirar a ningún lado. Es ignífuga, no arde tampoco, no se puede quemar y destruirla".

Por ello, la acumula al lado del estiércol: "Sí porque lo único que puede ocasionar es porquerías. Puede traer desde pulgas, o garrapatas, roedores". Un problema para muchos ganaderos ya que, solo este año, en España se han generado más de 20.000 toneladas de lana.

