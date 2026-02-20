Un experto advierte del peligro de vestir fibras sintéticas todos los días: "Han aparecido microplásticos en el hígado o en el tejido pulmonar"

Nicolás Olea, catedrático de Medicina, ha afirmado que esta situación se ha convertido "en el mayor quebradero de cabeza para la Unión Europea del siglo XXI"

Las fibras sintéticas ganan terreno respecto a la lana. Crecen año a año. Una explicación a ello es que un kilo de lana cuesta ocho euros. Uno de poliéster, 1,20. Y la realidad, comprobada por Equipo de Investigación, es que cada vez más prendas ya no tienen a la lana como uno de sus componentes.

Gema Gómez, fundadora de 'Slow Fashion Next', explica de dónde procede el poliéster: "Es como el combustible que echamos en los coches pues del mismo sitio viene el poliéster. De hecho, es un plástico. Es barato, no hay que alimentarlo, esquilarlo, no hay que darle de comer, se produce en escala.... Es mucho más fácil, más rentable". Además, explica que solo se puede considerar legalmente una prenda como lana cuando "tiene un 85%": "Pero, incluso en ese caso, estarían obligados a definir el resto de materias".

La lana también es 100% biodegradable. En cambio, el poliéster deja residuos que no desaparecen durante décadas. Alberto Egido advierte del peligro de su uso: "El impacto ambiental que genera es absolutamente disparatado".

"Os quería compartir un vídeo que muestra una isla de microplásticos que está entre Estados Unidos y Hawái. Estamos hablando de un entorno de 1,6 millones de kilómetros cuadrados, tres veces la Península Ibérica, y esas islas no desaparecen, sino que van creciendo y estamos hablando de una de tantas. El 35% de los microplásticos que terminan contaminando los peces y terminan, por lo tanto, en nuestros platos. Ese 35% arranca su viaje en nuestras lavadoras y es especialmente preocupante a nivel salud".

Por su parte, en la Universidad de Granada investigan qué ocurre cuando vestimos fibras sintéticas todos los días. Analizan qué impacto deja el poliéster en nuestro cuerpo. "Disruptor endocrino es cualquier sustancia química que una vez dentro del organismo modifica las hormonas y contribuyen a la obesidad, a la diabetes, a la infertilidad, a los problemas tiroideos, a problemas de crecimiento intrauterino, al desarrollo intelectual, al déficit de atención. Todos esos componentes están en la sangre de todos los españoles. Los niños españoles mean todos los días plásticos", asevera Nicolás Olea, catedrático de Medicina.

"Han aparecido microplásticos en el hígado, microplásticos en el tejido pulmonar... Donde más microplásticos se han encontrado, como es natural, es en el intestino. Para la Unión Europea se ha convertido en el mayor quebradero de cabeza del siglo XXI", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.