Un diseñador destaca la importancia de la lana en la moda: "El 90% de las marcas de lujo utilizan esta fibra"

Héctor Pérez explica a Equipo de Investigación que la lana tiene un rol muy relevante en las colecciones de las marcas de moda de lujo, aunque gran parte proviene de Italia.

Mientras la industria mira fuera, la moda mira a la lana nacional. Es la base de sus colecciones de alta costura. El diseñador Héctor Pérez explica a Equipo de Investigación que la lana merina sigue siendo muy utilizada por los principales artistas del sector.

"Esto pertenece a una colección de Del Pozo, una prenda icónica de ellos de las últimas colecciones. Está tejido con una lana merino", comenta sobre las prendas que ve en tres maniquís.

Y es que, como asegura Héctor Pérez, la lana tiene un papel muy importante en las colecciones de las marcas de moda de lujo: "Creo que el 80% o 90% de las marcas de lujo utilizan esta fibra porque es una fibra que está asociada a la calidad". Ahora bien, reconoce que un 80% de la que consumen no es nacional, sino que procede de Italia.

Además, añade que el precio de una prenda aumenta considerablemente si está hecho con lana merina o con fibras sintéticas: "Habría una diferencia de 1 a 10. O sea, como el valor del poliéster vamos a darle un valor de 4-5 euros y el valor de la lana está en 40-45 el kilo".

"Solamente tenemos que ver que grandes firmas de fast-fashión utilizan la lana como recurso de imagen en un porcentaje mínimo dentro de sus colecciones y evidentemente tienen unos precios que deberían de estar adecuados a lo que es el mercado normal vendiendo prendas en 90-95 euros que es el valor real de la lana", concluye el diseñador.

