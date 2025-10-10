El testimonio de Arancha Palomino, sobre el "linchamiento público" que sufrió en el pueblo tras la muerte de su tía Isabel

"No soportaban que tuviera trato conmigo, porque pensaban que me dejaría la herencia", testificó Arancha Palomino, un año después de la muerte de su tía Isabel. Esta noche, Equipo de Investigación recupera el caso.

Un año después del funeral de Isabel Suárez, en los juzgados de Arganda del Rey, Madrid, Arancha Palomino se sienta frente a la jueza, como se recoge en este fragmento del 'misterioso caso de la muerte de la tía Isabel' que Equipo de Investigación vuelve a emitir esta noche.

"No soportaban que tuviera trato conmigo, porque pensaban que entonces me dejaría la herencia a mí. Es todo por el dinero. Perdí el conocimiento con total impunidad ante todo el pueblo, después de haber hecho yo todo lo que había hecho", confesó Arancha.

La sobrina convivia con la tía Isabel en el momento de su muerte. "¿Usted se cree que si yo tengo algo que ocultar...?¡Yo la incinero aquí y no hay nada de eso y me hubiera ahorrado el bochorno que yo viví! ¿Usted sabe el trauma que yo pasé?", relató Arancha.

