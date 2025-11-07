Ahora

"La clave, el corto plazo"

"Tenía muchos contactos con bancos y fondos buitre": así atraía Paco 'el Bueno' inversores en el mercado inmobiliario

La abogada de los afectados por las inversiones con Francisco ha explicado el método que tenía el gestor para atraer a estos inversores: "Pensaban que en dos o tres meses iban a poder cancelar ese préstamo personal con una rentabilidad inmensa".

Marta Fuentes, abogada de los afectados por las inversiones con Paco 'el Bueno'

Marta Fuentes, abogada de los afectados por las inversiones con Paco 'el Bueno', ha hablado con Equipo de Investigación sobre el interés que tenía el gestor en el mercado inmobiliario. En uno en el que se fijó y en el que, según Fuentes, "tenía muchísimos contactos con bancos y fondos buitre".

"Él decía que tenía muchas posibilidades de obtener grandes ofertas o grandes rebajas. O grandes negocios y precios muy bajos en inmuebles con una rentabilidad altísima a corto plazo", ha expresado.

La "clave", señala, es "el corto plazo": "Si inviertes ahora 30.000 euros en dos o tres meses vas a tener 100.000. Hay gente que ha llegado a pedir un préstamo personal para invertir".

"Pensaban que en dos o tres meses iba a poder cancelar ese préstamo personal con una rentabilidad inmensa", ha compartido la abogada.

(*) Francisco Gutiérrez se encuentra en prisión preventiva y no ha sido juzgado. Este reportaje recoge los testimonios y documentos de la investigación judicial en curso

