"Tenía buena imagen": un vecino de Francisco Gutiérrez explica por qué le apodaron 'el Bueno'

Del bar de sus padres, de la barra del local de su familia, al despacho. Así fue el camino de Francisco Gutiérrez. Así fue el camino que siguió quien todos en Vélez-Málaga conocían como Paquito. Tras estudiar Empresariales y un máster en finanzas, dejó el negocio familiar para embarcarse en una aventura en la que consiguió la confianza de muchos de sus vecinos y vecinas.

Uno de ellos, en Equipo de Investigación, ha desvelado de dónde viene el apodo de Paco 'el Bueno'. "El bueno, tenía buena imagen", ha comentado en el programa.

"Ganaba mucho. Del dinero que metía otra gente y le paga a él", ha proseguido, afirmando además que le veía "muchas veces en la gestoría que tenía".

Conocido por ser un gestor con más de cuatro décadas de trayectoria profesional, Paco 'el Bueno' está en el centro de una presunta estafa millonaria según la investigación policial y las querellas presentadas.

(*) Francisco Gutiérrez se encuentra en prisión preventiva y no ha sido juzgado. Este reportaje recoge los testimonios y documentos de la investigación judicial en curso

