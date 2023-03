El programa Equipo de Investigación entrevistó en 2018 al padre de un hombre que fue víctima de la extorsión de un clan en Linares (Jaén). El trabajo ha sido emitido nuevamente en laSexta este sábado.

El clan de los 'Mallarines' se instaló en los años 70 en un barrio de Linares que convirtieron en su territorio. Según la Policía, se hicieron con el mercado de la droga e impusieron su propia ley, como puedes comprobar en el vídeo ubicado sobre estas líneas.

José Martínez sufrió los "negocios" clan. Fue su hijo, comerciante y ludópata, quien contactó con ellos para pedirles dinero prestado, puesto que el clan se dedicaba también al negocio de los préstamos.

"Ellos se aprovecharon", aseguró Martínez, quien no supo precisar cuál fue la cantidad prestada, en torno a "unos 2.000 ó 3.000 euros". Sin embargo, terminó pidiendo un elevado préstamo para evitar que su hijo continuara siendo extorsionado. "Tengo mucho miedo, pero no por mí, porque me puedan pegar un tiro, sino por mis seis hijos y mis siete nietos", denunció Martínez.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.