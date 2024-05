El chocolate negro cada vez acapara más espacio en los lineales de los supermercados. Ya representa una tercera parte de los productos con cacao. Beatriz Robles, tecnóloga de los alimentos, analiza todos los detalles sobre el chocolate negro y las diferencias entre los distintos tipos. Pero aclara: "Legalmente, el chocolate negro no es una categoría".

Preguntada a qué podemos llamar chocolate negro, señala que "legalmente, el chocolate negro no es una categoría, menciones como negro, dark, intense, son menciones puramente comerciales, es decir, no hay una legislación detrás, no hay un porcentaje mínimo de cacao que tengan que tener para poder denominarse negro y por eso podemos encontrar chocolates negros que tienen un 35% de cacao o chocolates negros que tienen un 99% de cacao".

Entonces, ¿cómo se establece? "Es a criterio del vendedor", responde la experta, y que lo que hace es dar "garantía de que no lleva leche, porque entonces pasaría a ser otra categoría", la de chocolate con leche. En cuanto al chocolate blanco, señala que "de cara al consumidor" sería lo opuesto al negro "porque en él esperamos encontrar un alto porcentaje de cacao".

"Mientras que en el chocolate blanco no aparece por ninguna parte cacao o cacao en polvo o pasta de cacao, la única parte que tiene de cacao es la manteca de cacao y suele llevar muchos azúcares y leche", detalla.