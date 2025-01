El surrealista 'peso' que tiene ganar un concurso de hamburguesas: "A los cuatro meses eres millonario"

Ganar el concurso de hamburguesas no es, sin embargo, sinónimo de éxito para todos. César Peña, un madrileño que trabaja en la cocina de un hospital, fue el ganador de la segunda edición de Verbo Spain, un famoso concurso de hamburguesas, celebrado en 2022. "Tiene una salsita secreta...", contaba en su Instagram.

La primera vez que creo que esta hamburguesa fue en pandemia. "Yo empecé a investigar, a hacer vídeos y crear hamburguesas con diferentes recetas de salsas", cuenta.

Sus vídeos en Instagram comenzaron a acumular miles de seguidores. Fue entonces cuando los organizadores del concurso contactaron con él, pero, como no tenía un restaurante respaldándole, no pudo presentarse. "Me dijo 'Entonces os esperamos para la próxima edición'", recuerda. Esto le motivó para ponerse en contacto con un restaurante y presentarse conjuntos.

Tras esto, nos confiesa el inesperado 'peso' que tiene ganar un concurso de hamburguesas de semejantes características: "La persona que gana el Campeonato de España de hamburguesas, si sabe organizarlo bien y trabajarlo bien, a los cuatro meses es millonario". En el vídeo principal de la noticia también cuenta su parte más negativa...