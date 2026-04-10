"Son las mismas estrías que le salen a los culturistas": un catedrático explica los efectos del crecimiento acelerado de los pollos

Pedro Fito, catedrático de Tecnología de los Alimentos en la Universidad Politécnica de Valencia, lleva años estudiando los efectos para la carne de pollo del crecimiento acelerado en estos animales. En este vídeo, comparte sus conclusiones.

¿Qué le pasa a la carne de pollo cuando el animal crece más rápido de lo normal? Pedro Fito, catedrático de Tecnología de los Alimentos en la Universidad Politécnica de Valencia, lleva años estudiándolo.

En el vídeo sobre estas líneas analiza un trozo de pollo y muestra unas líneas blancas en la carne: "Son estrías", señala el experto, que explica que se debe a que el músculo "ha crecido muy rápido". "Son las mismas estrías que le salen a los culturistas en el pectoral", señala.

Luego estarían lo que denomina "las espagueti" y que provocan que cuando cojamos una pechuga "se abra totalmente". Esto, apunta, se debería a que "la grasa no permite que haya una cohesión natural que tiene la carne gracias a las proteínas".

Por último, están las marcas asociadas a infartos de aves, un moratón que muestra a los reporteros del programa. "No hay riesgo para el consumo, solo que son más duras. Por eso se llaman músculo de madera", indica.

Respecto a la técnica de inyectar una solución de agua y sal al pollo, señala que es una práctica "muy habitual" en la industria: "Hace que el músculo se relaje y mejore la ternura. Por eso se llaman pechugas jugosas".

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación '¿Qué pollo estamos comiendo?' en atresplayer.