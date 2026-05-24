El chocolate negro y el mito de que es más saludable: "La mayor parte de los estudios están financiados por la industria chocolatera"

"Nutricionalmente, no podemos afirmar que un chocolate sea mejor que otro, porque no existe una diferencia significativa", dice Beatriz Robles, tecnóloga de alimentos.

Hay alimentos que está catalogados, desde hace años, como el súmmum de la comida saludable, lo que ha llevado a que en los últimos tiempos hayan sufrido una subida considerable del precio. Es el caso del chocolate negro, un producto que Equipo de Investigación analizaba en 2024 y buscaba las razonas de este incesante alza.

El programa hablaba entonces con la tecnóloga de los alimentos Beatriz Robles, que desmentía el histórico mito de que el chocolate negro es más saludable. Según Robles, que una tableta indique un 99% de cacao no significa que sea más sana que una de chocolate con leche. "Nutricionalmente no podemos afirmar que uno sea mejor que otro, porque no existe una diferencia significativa", señalaba entonces.

Respecto a cuál engorda más, la especialista lo tenía claro: "No se trata de que unos alimentos engorden más que otros, sino de que no son productos que aporten ningún beneficio a la salud". Por eso, recomendaba un consumo muy ocasional. "Al final, cuanto menos, mejor".

Además, Robles explicaba cómo se ha difundido la idea de que el cacao es cardiosaludable y que un alto porcentaje de cacao podría ser beneficioso para la salud. Sin embargo, insistía en que "la mayoría de los estudios que defienden estas propiedades están financiados por la industria chocolatera, lo que supone un claro conflicto de intereses".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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