Buscando inquilinos más rentables: de ofrecer pisos completos a alquilar por habitaciones

Cada vez es más habitual que los pisos pasen de alquilarse en totalidad a dividirse por habitaciones para conseguir una mayor rentabilidad. Llegan, incluso, a alquilar habitaciones a más de una persona.

Algunos grandes patrimonios están intentando cambiar a los viejos inquilinos por otros más rentables. Así, en muchos edificios de Madrid es posible ver como se ha pasado a alquilar los pisos por habitación.

Clara, una joven, cuenta que ella vivió en un piso, pero en verano se tuvo que marchar. Lo alquiló con otras tres compañeras y abonaban, por el piso completo, 950 euros. Cuenta que tuvieron un conflicto con la propiedad en el año 2022, ya que les comunicaron que les iban a subir el alquiler en casi un 5%, en lugar del 2% establecido por el Gobierno.

Seis meses después, tras las protestas, consiguieron que la propiedad diera marcha atrás. Pero la lucha no acabó ahí. Poco después, recibieron otra comunicación en la que les explicaban que les iban a aplicar ese 2% "de manera cautelar".

"Empezaron a llegar estos burofaxes de 'no te renovamos' queremos las llaves y queremos que te marches'", cuenta. Ella terminó marchándose porque acababa su contrato. "Creo que el resumen más corto sería decir que nos echaron", reflexiona.

Clara expone que, desde 2023, vio como en el edificio, a medida que se quedaban pisos vacíos, lo habitual era alquilar los pisos por habitaciones. "Meten un intermediario que les elimina cualquier reclamo por parte de los inquilinos, ellos se quitan de en medio, se vuelven invisibles", expone.

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