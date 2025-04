Un redactor de Equipo de Investigación se hace pasar por un camarero en busca de empleo: "Días sueltos, sin contrato y en negro"

"Busco empleo como camarero", con estas palabras clave, Google arroja cientos de resultados y, aunque parezca fácil conseguir trabajo en este sector, los anuncios no son, a menudo, lo que dicen. "Voy a entrar a preguntar", se aventuraba un reportero de Equipo de Investigación en 2022.

"La hora la pago a 6 euros y el contrato sería como ayudante de camarero. Literalmente, tu sitio sería detrás de la barra: cafés, refrescos, cervezas...", le explica quien le entrevista. "¿Qué diferencia hay entre ayudante de camarero y camarero?", preguntaba el periodista. "Casi ninguna", le reconocía abiertamente. Lo único que varía es el salario de unos y otros.

El redactor también se entrevistó con el propietario de un restaurante de menús del día, que le explicaba que se trabajaba en "días sueltos" que iban "sin contrato" sin la posibilidad de dar de alta al trabajador. "Encima te dice que se paga en mano, haciéndote el gesto. Y te lo dice porque está completamente normalizado", se quejaba Jesús Soriano, @soycamarero en X y camarero desde hacía 16 años, al ver el vídeo grabado con cámara oculta.

"No es que no haya camareros porque no quieran trabajar, es porque no respetan el convenio ni las condiciones laborales", aseguraba. Él mostraba al programa 'oferta de empleo' que le había llegado a través de las redes sociales: "¿Tienes alguna amiga sin papeles para camarera o ayudante de cocinera? Que trabaje mucho y cobre poco".

Soriano también llamaba a una de las ofertas de trabajo, completamente al azar. El contrato era de 20 horas. "Pero se suelen hacer más, claro", le especificaban. "Las horas extra van en negro", reconocían, de nuevo, sin sonrojarse.

