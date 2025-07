Habla un expreso que vive en la Cañada Real: "Casa que saben que se vende droga, casa que derriban"

Después de acudir a unos narcopisos, Equipo de Investigación se trasladó en este reportaje de 2018 al siguiente escalón en el negocio de la heroína en España: al asentamiento ilegal de la Cañada Real. El programa se adentró en el territorio de los grandes distribuidores de la heroína en España, donde habló con un hombre que estuvo en la cárcel por vender droga.

"Todas las casas derribadas son por venta de droga, casa que saben que se vende droga, casa que derriban", explicó el hombre que vivía en una de las pocas casas que quedaban en pie y que había sido detenido hasta en 14 ocasiones. "¿Por qué le derribaron parte de la casa?", preguntó el reportero al hombre, que explicó que tuvo "una orden de registro" porque sospechaban que vendía droga, algo que él mismo confirmó a cámara.

"Yo la vendía, es verdad, no miento, entonces nos detuvieron, nos llevaron a mi señora y a mí", recordó el hombre, que confesó que los agentes le "incautaron unos 60 gramos de droga entre heroína y cocaína" en su casa. "Me tiré 17 meses en la cárcel", explicó el hombre, que desveló que gracias a la droga tuvo "mucho dinero, joyas, diamantes, coches muy buenos...".

Pero, preguntado sobre cómo llegaba la heroína a la Cañada Real, el hombre no quiso responder: "No puedo contestarte, ni lo sé ni quiero saberlo para no meterme en problemas".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018.

*Puedes volver a ver el programa de 'Equipo de Investigación: Narcopisos' atresplayer.com.