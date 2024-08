Jesús Soriano, creador de contenido bajo el nombre @SoyCamarero, lleva tiempo denunciando las condiciones de trabajo en la hostelería en el plató de laSexta Xplica. "¿Sigue siendo la situación tan compleja?", pregunta Verónica Sanz, a lo que su interlocutor responde: "Sigue igual. En el día a día sigue habiendo explotación laboral", dice, y asegura que es una situación que ve a diario.

Además, también habla de la reducción de la jornada laboral que propone el ministerio de Trabajo y que consiste en disminuir las horas de 40 semanales a 37,5: "Ni nos va, ni nos viene, porque no lo vamos ni a oler", espeta en este vídeo, donde denuncia que las jornadas suelen ser más largas de lo que pone en el contrato.

"Quien pone que hace 20, hace 30; quien tiene 40 hace 60, 70 ú 80 en temporada alta con contratos de ayudante de camarero, en vez de camarero", denuncia. A esto se suma la ausencia de "plus de nocturnidad". "Estamos dando mucho más a la empresa de lo que deberíamos, porque esas horas no se pagan o no se pagan correctamente. Creo que hay más beneficio del que toca, y no para el trabajador", concluye su intervención, que puedes escuchar al completo sobre estas líneas.