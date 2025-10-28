La primera hora del CECOPI de la DANA: de plantear el ES-Alert a la vicepresidenta que se desconectó por ir a una gala empresarial

Equipo de Investigación reconstruye en este vídeo el inicio del CECOPI el día de la DANA a las 17:00 de la tarde, mientras solo una hora más tarde el agua invadía sin control el casco urbano de Chiva.

Antes de las cinco de la tarde del día de la DANA, el barranco del Poyo empieza a desbordarse en Chiva. A las 16:56, Salomé Pradas llega al Centro de Coordinación de Emergencias, acompañada de su asesor y de Emilio Argüeso. Hasta las 17:00 no se activa formalmente el CECOPI, el órgano que gestiona las situaciones graves.

En la primera reunión de coordinación de la jornada, el subdirector de Emergencias ya plantea el envío del mensaje ES-Alert. El jefe de Bomberos de Valencia le explica que la situación es crítica: "Hemos efectuado rescates, estamos trabajando, pero me queda una hora de luz", además de señalar que puede empezar a haber "problemas de hipotermias".

A las 17:40, y a pesar de la situación, la vicepresidenta primera, Susana Camarero, se desconecta de la reunión para asistir a una gala empresarial.

17:54. En poco más de una hora, el agua invade el casco urbano de Chiva y arrasa todo a su paso. En la riada, Dolores perdió a sus dos hijos y a su marido: "Quedé horas y horas agarrotada, sin poder hablar", recuerda.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.