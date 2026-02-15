De recoger cartones a cobrar 1.000 euros: el cambio de vida de un acusado de transportar coches robados

Adam es un joven que investigó la Policía por estar relacionado con una organización dedicada a la sustracción de vehículos. En su caso, se dedicaba a transportarlos a Melilla y cobraba hasta 1.000 euros por viaje.

Equipo de Investigaciónse adentró en 2016 en el mudo de los coches robados y las bandas organizadas. Entonces, un guardia civil desveló detalles sobre Adam, un joven que transportaba coches robados a Melilla.

"Él estaba trabajando recogiendo cartones en la calle", señaló el agente, quien contó que "en un principio, se sospechó que podía ser uno de los jefes de la organización que robaba los coches", pero luego se dieron cuenta de que "no lo era, ni tampoco era un eslabón importante, sino que simplemente hace la labor de conductor".

Así, Adam "cobraba 1.000 euros por cada viaje". Sin embargo, Adam era solo un conductor a sueldo. Los agentes descubrieron que seguía las órdenes de otro hombre: Jimmy, un vecino de Parla, quien podría tener un papel clave en la banda criminal. Equipo de Investigación localizó a Jimmy, que accedió a hablar con el reportero.

