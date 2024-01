En Telegram, la red social con mayor mercado negro, los vendedores de Ozempic tratan de multiplicar su valor y ofertan diez inyecciones del medicamento al precio de 2.200 euros. Equipo de Investigación descubre que el vendedor es siempre el mismo y que reside en Valladolid.

En el vídeo sobre estas líneas, el programa se traslada hasta allí en su busca hasta que consigue dar con él. El hombre asegura no saber qué es Ozempic, pero cuando se le dice que, para comprar el medicamento, hay que hacer un bizum a su nombre, se explica.

"A mi me llamó un señor y yo le pedí unas píldoras que me habían dicho que eran muy buenas para hacer ejercicio. Y yo le dije que no me lo podía permitir. Y me dijo, 'te voy a hacer millonario porque estás arruinado. Haz esto y cuando te llegue el dinero me lo mandas a esta cuenta y te doy un 20%", comenta.

"Yo pregunté en el banco, ¿esto es legal? Y dijo, 'pues sí'. Yo te juro por Dios que yo no sé que producto es ese, yo no lo he visto en mi vida", asegura. Al indicarle el reportero del programa que está participando de una actividad ilegal, el intermediario afirma que "yo no lo sabía, a mí no me lo han explicado". Cuando Equipo de Investigación intenta localizar al presunto vendedor, no coge el teléfono.