Un criminólogo señala a Equipo de Investigación que el móvil de Esther López entró "en modo avión justo un minuto después de recibir la última llamada de su madre", y que "se mantuvo en modo avión entre las 6:32 y 8:55, las mismas horas en las que estuvo en 'modo avión' el teléfono de Óscar". Sin embargo, ante la jueza, el hombre negó que pusiera el móvil en 'modo avión'. "Nunca lo pongo en 'modo avión'", aseguró.

Inés López, hermana de Esther, no se cree la versión de Óscar: "Venga, por favor. Que has estado de fiesta con nosotros, te has quedado en casa de tu amiga Inés, y has puesto el móvil en 'modo avión' porque tu expareja te estaba llamando una y otra vez, una y otra vez, y has puesto el modo avión para no saber nada de la vida delante de mis narices".