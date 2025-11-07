La razón de una limpiadora para invertir su dinero con Paco 'el Bueno': "Tenía 20.000 euros y en el banco me ganan nada"

Una de las clientas de Francisco afirma que llegó a invertir "unos 60.000 o 70.000 euros" con él. "He trabajado muchas horas. Limpiando. Me levantaba a las cinco de la mañana", cuenta sobre su trabajo.

Una limpiadora, en Equipo de Investigación, ha confesado el motivo que le llevó a invertir su dinero con Paco 'el Bueno'. "He trabajado mucho. Muchas horas. Limpiando. Trabajaba ocho horas y no iba ni a almorzar a casa. Me levantaba a las cinco de la mañana", ha explicado para empezar.

Fueron terceras personas quienes le hablaron de Francisco Gutiérrez: "Me hablaron de él. La persona de la familia tenía dinero allí y me dijo que merecía la pena".

"Tenía 20.000 euros en el banco y digo, bueno, allí no me ganan nada y se lo voy a llevar a él", ha expresado.

Y ha compartido cuánto dinero invirtió: "Como mínimo fueron unos 60.000 o 70.000 euros".

(*) Francisco Gutiérrez se encuentra en prisión preventiva y no ha sido juzgado. Este reportaje recoge los testimonios y documentos de la investigación judicial en curso

